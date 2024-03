AMLO califica como "timbre de orgullo" la crítica de Cayetana Álvarez

La española Cayetana Álvarez participó en la Feria de las Ideas 2024 espacio desde el cual criticó al mandatario mexicano.

“México está siendo tomado por el crimen organizado, con la complacencia de quienes debieran defenderlo. ‘Abrazos, no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’, el slogan es bonito pero el resultado es catastrófico para los jóvenes y la democracia”, dijo Cayetana Álvarez.

En el Festival de las Ideas 2024 se presenta Cayetana Álvarez de Toledo, con su enfoque valiente y apasionado, defiende la democracia liberal contra el populismo, el nacionalismo y más. ¡Gracias por acompañarnos en el #FDIPuebla2024!#FDI2024 #ExplosionCreativa pic.twitter.com/S4yZleMmJW — Festival de las Ideas (@FDIdeas) March 9, 2024

La diputada aseguró que la política de abrazos no es más que muestra de incapacidad para enfrentar al crimen.

“Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando decide acunar amablemente la delincuencia, cuando traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando permite a los criminales dejarlos libres y en algunos casos pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las elecciones y se convierte en un atajo a lo jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo a lo que no es más que una mezcla letal de incapacidad y además dicen que no hay alternativa”, aseguró.