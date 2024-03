Por elecciones y diferendos, AMLO descarta acudir a Cumbre de Líderes en Canadá

A unas semanas de que se realice la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente descartó acudir al encuentro con sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau, ello luego de que surgieran algunas diferencias con Canadá y por el proceso electoral en Estados Unidos.

“Es muy difícil que se lleve a cabo porque hay elecciones en Estados Unidos, las elecciones en México yo creo que ya no me va a corresponder asistir a la reunión de países de América del Norte, la cumbre de América del Norte. No vamos a para poder asistir, pero quien me sustituya seguramente que va asistir porque necesitamos mantener nuestras relaciones económicas comerciales en Canadá y con Estados Unidos”, comentó.