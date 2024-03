AMLO lamenta requisito de visa a mexicanos en Canadá: afectará solo a 40%

AMLO reprocha apoyo a Trudeau

Luego de la decisión de Canadá de incrementar los requisitos para visitar ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reproche “fraterno” a su homólogo Justin Trudeau.

“Tenemos que actuar con prudencia, con serenidad, si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería por diferencias, que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, entonces no querían que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral México-Estados Unidos”, reveló el presidente.

López Obrador, con quien a inicios de su gobierno se concluyó la renegociación del T-MEC, afirmó que él le insistió a Trump para que Canadá permaneciera en ese tratado.

“Yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con tres países y que era el tratado de América del Norte y que no podíamos hacerlo los dos, aún cuando México pudo haber obtenido más beneficio, porque me hablaba el presidente Trump en ese entonces de algo más importante en la relación económica. Le dije no, vamos a que también participe Canadá y aceptó el presidente Trump, porque es un dirigente fuerte pero tiene visión y sabe lo que conviene o no conviene y fue respetuoso”, indicó.

Sobre si estos nuevos requisitos afectan la realización de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente señaló que es difícil que se realice el encuentro de “Los tres amigos” en abril próximo.

“Va a ser muy difícil que haya cumbre, no por nosotros sino por las campañas, eso es otro asunto, que no se cuidó, con todo respeto lo digo”, comentó.

Ayer en su mañanera, el mandatario mexicano advirtió que no acudiría a Canadá si no existe respeto de Canadá y Estados Unidos hacia México.