AMLO: es injusta la sentencia del TEPJF, pero estoy dispuesto a rectificar

-¿Cree que es injusto?, se le preguntó.

–Sí, dijo el presidente.

El presidente comentó que ha sido objeto de calumnia por parte de autoridades electorales y puso el ejemplo de la consejera Claudia Zavala.

“Esta consejera, dije algo y lo tergiversó, lo modificó mi dicho y además a partir de eso me castigaron de una mentira, de una manipulación, se fue al Tribunal y el Tribunal me sancionó, pero no le hace, no le hace, vamos a cumplir”, dijo el presidente.

López Obrador aseveró que él tiene la obligación de defender a su gobierno, y bromeó con que ya pronto comenzará a hablar del gobierno, debido a que dejará de ser el presidente de México.

El presidente dijo que este tipo de sentencias se deben a que hay quienes están muy molestos por los cambios que ha hecho su gobierno.

“Deberían de echar la culpa cómo a 40 millones de mexicanos, no nada más a mí, porque también se quedaron en el almanaque, piensan que lo más importante es el servidor público, el dirigente. Para ellos el pueblo es masa”, dijo.