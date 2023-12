AMLO vulneró equidad del proceso 2024, propone proyecto de Tribunal Electoral

El proyecto

El proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez, quien el próximo 31 de diciembre dejará el cargo, se deriva de la queja que presentaron el diputado local Federico Döring Casar, el partido de la Revolución Democrática (PRD) y el ciudadano Adolfo Arenas Correa contra el Ejecutivo Federal.

Argumentaron que, desde su perspectiva, las expresiones del Ejecutivo en el evento denominado “Programas para el Bienestar”, celebrado el 10 de diciembre, vulneraron la neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda en marcha, al hacer referencias a ganar la “mayoría del congreso” y a los “legisladores del movimiento de transformación”.

El PRD también reclamó el incumplimiento de la medida cautelar emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias en un acuerdo previo, por lo que solicitó la imposición de una multa al presidente por ese hecho.

¿Qué dijo AMLO en Almoloya de Juárez?

Acompañado por la gobernadora Delfina Gómez, el presidente aseguró que en la elección de próximo año es importante que el próximo presidente tenga mayoría en el Congreso de la Unión.

“Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados, por ley, es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto”, afirmó el domingo 10 de diciembre.

La resolución del INE

En el análisis de ese asunto, la Comisión de Quejas y denuncias declaró procedentes las medidas cautelares y ordenó modificar o eliminar las manifestaciones vertidas por el presidente que fueron motivo de queja en los sitios electrónicos del Gobierno federal.

También, avaló la tutela preventiva, a efecto de que el presidente López Obrador se abstenga de emitir manifestaciones, sobre temas electorales bajo cualquier modalidad o formato.

En cuanto a la petición de la imposición de la multa señalada por el PRD, la Comisión consideró que no podría ser atendida al no tratarse de una solicitud de medida cautelar, y en todo caso, esa decisión ello correspondía al fondo del asunto.