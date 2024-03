AMLO advierte a EU y Canadá: si no hay trato respetuoso, no participo en Cumbre

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, si no hay un trato respetuoso a México de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no acudirá a la Cumbre de Líderes del Norte, la cual se realizará en abril en Quebec.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho”, planteó este miércoles el mandatario federal.