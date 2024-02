AMLO agradece a migrantes por defensa ante señalamientos por relación con narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los migrantes que se manifestaron en las oficinas del diario estadounidense The New York Times, en protesta por la publicación de un reportaje que vincula a cercanos al mandatario mexicano con miembros del crimen organizado.

“Le agradezco a nuestros paisanos migrantes de Nueva York su apoyo y a todos los migrantes, pero no debemos de preocuparnos, no caer en ninguna provocación. Ellos cada vez insultan más, se desesperan porque no les funciona nada de lo que hacen”, afirmó.