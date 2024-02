¿AMLO a la sombra del narco?: acusaciones como candidato y presidente lo siguen

El "narcogobierno" de AMLO

En junio de 2022, el morenista y expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un pacto con el narcotráfico.

“Hay un paquete de poder y ese paquete de poder es una alianza entre el narco y el gobierno”, dijo el entonces legislador.

Desde su conferencia matutina, el presidente calificó como vulgar el señalamiento del hombre que en 2018 le colocó la banda presidencial.

“Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narco, es un juicio sin fundamento, temerario”, respondió.

AMLO y la mamá del Chapo

Las visitas a Baridaguato y haberse bajado de su camioneta para saludar a Consuelo Loera, la mamá del narcotráficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, también le ocasionaron criticas al presidente López Obrador.

El saludo a la mamá de "El Chapo" no significa nada, dice AMLO | #enSegundos

En su momento, el expresidente Felipe Calderón le criticó su decisión de saludar a la mamá del narcotraficante.

“A mí me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté de acuerdo o no con esa actitud, con esa decisión, con esa estrategia. Pero no soy el Presidente que anda saludando a la mamá del Chapo, no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo ni a los sobrinos”, dijo el hombre que gobernó a México entre 2006 y 2012 en una entrevista con Radioformula.