AMLO acusa a líderes de Marcha por Democracia de fraude electoral y corrupción

Pese a la protesta, López Obrador dijo que ni el bloque opositor ni otra facción política contraria tiene posibilidad de ganar las elecciones de 2024, porque carecen de respeto al pueblo.

"Nuestros adversarios, los fifís, corruptos, no le tienen amor al pueblo ni le tienen respeto al pueblo. Se sienten superiores. Son clasistas, son racistas, por eso no entienden lo que está pasando y se enojan mucho y empiezan a insultar: narco, dictador, naco, y sí, la verdad. Me da mucho orgullo ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco", expuso.

Aunque reconoció que son millones las personas en contra de su visión política, insistió en que no le ve futuro a su movimiento y afirmó que la transformación continuará y él entregará la banda presidencial a una mujer que piensa como la mayoría del pueblo y se llama "justicia".

López Obrador se lanzó contra otros asistentes a la Marcha de la Democracia, como Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, a quien llamó "paladín de la democracia".

"¿Con qué autoridad moral, si él era un empleado de Peña? Peña le ordenó que le diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas para ser candidatos. Recibía órdenes", señaló.