"¿Quién es quién en los bots?": López Obrador anuncia nueva sección

Para evidenciar cómo funcionan las campañas de mentiras y manipulación en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección para su conferencia matutina: "¿Quién es quién en los bots?"

El anuncio del titular del Ejecutivo federal surge debido a las tendencias en redes sociales sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico

“La mención ‘narco presidente AMLO’ 170 millones vistas. Ese tema no lo voy a dejar porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. No son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, si no son robots, pero cómo opera eso y cuánto cuesta. Estamos hablando de millones de pesos, una campaña”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.