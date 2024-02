AMLO critica a Texas por venta de armas y pide a migrantes no creer en amenazas

De acuerdo con el cálculo del presidente, 17,500 de las armas decomisadas son de Texas, de las 35,000 que vienen de Estados Unidos.

El presidente retó al gobernador de Texas, Greg Abbott, a que explique por qué la mayoría de las armas de origen estadounidense que han sido decomisadas proceden del estado que gobierna.

El reto a Abbott se suma a las diferencias entre el presidente de México con el gobernador de Texas, quien por su política antimigratoria instaló boyas en el Río Bravo, desplegó a guardias nacionales, pues acusa que hay una invasión de migrantes que llegan por la frontera sur.

López Obrador afirmó que en los últimos meses el tema migratorio en Estados Unidos es tomado como bandera política en esa nación debido al proceso electoral en marcha e incluso se ha propuesto el cierre de la frontera compartida con México.

“Recientemente salió el tema hace unos días de más acciones contra los migrantes en nuestra frontera norte. Se habló incluso de que se iba a cerrar la frontera, estaba de por medio una negociación en el Congreso para enviar dinero a Ucrania y a Israel y querían meter el tema migratorio. No pasó el tema migratorio, sí pasó o va a pasar lo de destinar como 90,000 millones de dólares a Ucrania y no les importó el tema migratorio, fundamentalmente los republicanos vetaron o no quisieron que se incluyera el tema migratorio. Esto de medidas más severas, el cierre de fronteras, yo en su momento dije que cualquier iniciativa en ese sentido se iba a convertir en letra muerta”, comentó