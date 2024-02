AMLO dice que no habrá indulto para Aburto y pide indagar a García Luna

A casi 30 años del homicidio de Luis Donaldo Colosio, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto como lo solicitó el alcalde de Monterrey e hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas. Además, pidió que se investigue a Genaro García Luna, quien entonces era subdirector operativo en el Cisen.

“Al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, y sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, en lo que a mí corresponde, de que no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo”, afirmó el presidente.