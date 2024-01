Iniciativa contra autónomos salva a la CNDH y no contempla despidos, dice AMLO

El presidente explicó que para determinar cuáles serán los órganos que se proponen desaparecer se realizará una evaluación.

“Vamos a hacer una revisión de qué funciona, qué no funciona”, destacó.

No habrá despidos, señala AMLO

Adelantó que aunque se desaparezcan a algunos órganos, no se despedirán a empleados. “Que quede muy claro no se va a despedir a nadie vamos, a tener un gobierno eficiente, no tan costoso le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Esto yo lo decía en campaña y lo repetía ‘es un gobierno mantenido’, ‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’, antes el gobierno estaba ensimismado”, refirió.

Insistió que los órganos fueron creados para “simular” que en México no había corrupción, sin embargo, algunos duplican funciones, por lo que en caso de desaparecer secretarías de Estado asumirían las tareas.

"El IFT, por ejemplo, porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación y resulta que siguen habiendo los monopolios", dijo.

En el caso del Inai, por ejemplo, comentó que la Secretaría de la Función Pública se podría encargar de sus tareas; sin embargo la comisionada Julieta del Río detalló en sus redes sociales las diferencias que tiene el Instituto con la dependencia federal.

El presidente planteó que si esta legislatura no es aprobada su iniciativa, hay que esperar a ver qué dice la próxima, la cual se elegirá en junio próximo.