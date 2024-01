AMLO va por "Plan E"

Al tratarse de una reforma a la Constitución, Morena y sus aliados requieren de dos terceras partes de los votos para la aprobación, sin embargo, no los tiene por lo que requerirá de la suma de legisladores de otras fuerzas políticas.

"Luego los mandones de la oligarquía tienen el control de los medios de información, o sea, los tres Poderes antes, ahora ya el Ejecutivo no lo tiene, y tampoco el Legislativo, una parte, sólo para bloquear porque cuando se quiere hacer una reforma constitucional bloquean, no es posible porque no se tiene mayoría calificada, se tiene mayoría, pero no calificada", comentó el presidente.

Al respecto, dijo que a pesar de no tener mayoría calificada, enviará la iniciativa para su discusión.

¿Aún así las va a presentar?, se le preguntó.

-Sí porque también van a tratarse de reformas que se van a aplicar en esta legislatura y en la nueva. Lo electoral tiene que tratarse en la nueva porque estamos en año de elecciones pero si las voy a presentar.

López Obrador explicó que paquete de iniciativas que enviará el 5 de febrero, será para cambios a la Constitución.

"Todo queremos que sea constitucional, van a haber algunas que son leyes pero en su mayoría queremos que sean reformas constitucionales", destacó.