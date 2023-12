Violencia en Tabasco "no pasó a mayores"; AMLO señala baja en homicidios

“‘Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco’. Así ‘violencia’. Lo de Villahermosa: ¡No, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano! Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos”, criticó.

La noche del pasado viernes Tabasco tuvo una jornada de violencia que dejó dos homicidios, tres heridos, así como la quema de 15 vehículos.

El secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, explicó que la balacera que ocurrió en el Fraccionamiento Campestre de Villahermosa fue el detonante de las horas de violencia, pero señaló que se trató de una confusión.

"Esto inicia porque al interior del fraccionamiento Campestre donde tengo mi casa, yo tengo elementos de seguridad en la puerta, resulta que se percatan que hay una como persecución como entre dos vehículos y se oyen algunas detonaciones en el trayecto, mis elementos de la fuerza también activan sus armas y se crea una confusión en estos vehículos que venían prácticamente en persecución y cerrándose entre ellos y ya abriendo fuego entre ellos", explicó.