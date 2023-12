Violencia en Tabasco fue "por confusión", asegura secretario de Seguridad

"Esto inicia porque al interior del fraccionamiento Campestre donde tengo mi casa, yo tengo elementos de seguridad en la puerta, resulta que se percatan que hay una como persecución como entre dos vehículos y se oyen algunas detonaciones en el trayecto, mis elementos de la fuerza también activan sus armas y se crea una confusión en estos vehículos que venían prácticamente en persecución y cerrándose entre ellos y ya abriendo fuego entre ellos", explicó el funcionario en una entrevista con el medio Telereportaje.

La noche del viernes Tabasco vivió un episodio de violencia que dejó 16 autos incendiados, bloqueos en varias vialidades, dos muerto y tres heridos en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset) de Villahermosa, así como otro deceso más en el penal de Huimanguillo.

De acuerdo con el secretario, los hombres ingresaron al fraccionamiento “a la brava” en su intento de resguardarse.

"Lo que nos manifiestan los de la entrada es que se meten a la brava, no se identifican, levantan la pluma, ingresan (...) se meten, yo creo con la finalidad de refugiarse aquí, como es un fraccionamiento privado y hay plumas, esta persona sintió que aquí iba a tener más seguridad, pero no fue así -¿rompen la pluma para poder entrar?- no la rompen, sino que obligan a que la levanten y de esta manera se meten", detalló.

Se trató de dos vehículos, uno de ellos con dos personas y otro mas, pick up doble cabina, alrededor de cinco.