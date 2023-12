AMLO inaugura el Tren de Pasajeros del Istmo, otro proyecto inconcluso

El Tren Interoceánico, que reactiva el transporte de pasajeros, estará concluido hasta junio con la puesta en marcha de las Línea “FA” y Línea “K”, las cuales conectarán a Oaxaca con Chiapas hasta la frontera con Guatemala y Palenque con el Puerto de Dos Bocas.

Acompañado por miembros de su gabinete y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, el presidente informó que la Secretaría de Marina se encargará del proyecto.

“Estas obras se están haciendo con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, no es del gobierno, es del pueblo y tenemos que dejar todas estas obras en custodia. Entonces hemos decidido que todo el proyecto integral del Istmo quede a cargo de la Secretaría de Marina”, anunció.

En un hecho histórico, hoy regresa el tren de pasajeros del Istmo.



Las obras incompletas

La decisión de inaugurar obras incompletas tiene una justificación: apurarse a que queden concluidas antes de que termine su gobierno.

En su visita a Durango el jueves, el presidente reconoció que ha sido criticado por la entrega de obras a medias.

“El cuestionamiento que se nos hace es que empezamos obras, pero que todavía no están del todo concluidas. Y, sí, en efecto, son obras que se inician en una primera etapa y poco a poco se van concluyendo. ¿Por qué hacemos esto? Pues no por publicidad o por propaganda. Si fuese por eso, pues estaríamos pagando publicidad, propaganda en la televisión, en la radio. No. Lo hacemos porque así empujamos para avanzar, para apurarnos, terminar, no dejar obras inconclusas”, destacó.

Uno de los ejemplos de esas obras que, dijo, ya se concluyeron es el Acueducto El Cuchillo II, el cual inició a operar en una primera etapa en septiembre y hace unos días fue concluido.