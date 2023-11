AMLO: el proceso en Morena salió bien; Sheinbaum es la que dirige

A siete meses de que se realicen las elecciones de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que haya salido bien el proceso de definición de candidatos en Morena y aseveró que Claudia Sheinbaum es la persona que está al frente de la dirección del movimiento.

“Todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum”, indicó.