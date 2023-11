AMLO cumple años: 70 datos en su 70 aniversario

53. En los trayectos carreteros le gusta escuchar las diferentes estaciones de radio y es de ahí que saca algunas frases y tonadas que luego emula en sus discursos. "Despacito, paso a pasito", "Relajado, relajado, relajado" y "Estoy al cien" son ideas que ha sacado de canciones populares.

54. Algunas de sus confrontaciones más polémicas las ha tenido con el expresidente Vicente Fox Quesada, a quien en 2006 llamó "chachalaca".

55. "Mafia del poder", "Seré Peje, pero no lagarto", "Frijol con gorgojo", "Al diablo con las instituciones", "No lo tiene ni Obama", "Prensa fifí" y "Me canso ganso" son algunas de sus frases más emblemáticas.

56. Apareció años atrás en los documentales ¿Qué le pasó a México? (2010) y Fraude: México 2006 (2007), entre otros.

57. En 2017 se estrenó su documental biográfico Esto soy, producido por Epigmenio Ibarra y en el que su esposa Beatriz Gutiérrez canta el tema "El necio".

58. Durante años dijo que vivió de las regalías de sus libros más vendidos, que ascienden a 1 millón de pesos anuales. Su sueldo como dirigente nacional de Morena era de 50,000 pesos al mes. Como presidente gana 128,205.

59. Sus periodos vacacionales los pasa en el rancho La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas.

60. En su declaración 3de3 no tiene registrada ninguna propiedad a su nombre, pues en 2016 transfirió tres departamentos ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán (CDMX) a sus hijos, aunque hasta 2018 ante el Registro Público de la Propiedad todavía estaban a su nombre.