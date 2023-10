Lilly Téllez, Germán Martínez, Urzúa, “los arrepentidos” del gobierno de AMLO

“Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México”, así recibió Xóchitl Gálvez la llegada de Urzúa a su proyecto.

Me complace anunciar la nueva incorporación del #FrenteAmplioPorMéxico.



¡Bienvenido a este equipo, @CarlosM_Urzua!



Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México. pic.twitter.com/ou3gs1shGB — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 24, 2023

¿Por qué dejó Urzúa el gobierno de AMLO?

Por diferencias ideológicas se dio la salida de Carlos Urzúa del gobierno del presidente Andrés Manuel López.

En julio de 2019, Carlos Urzúa presentó su carta de renuncia, en la que expuso los motivos para dejar el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos:

- Imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública.

- Discrepancias en materia económica. En esta administración “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

Años después de la salida del primer secretario de Hacienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Urzúa tenía un pensamiento liberal, el cual no encajaba con la transformación que encabeza su administración.

“Yo le dije: 'yo no puedo presentar esto, ya no queremos aplicar esta política, no es un asunto ideológico es de juicio práctico'. Esta política nos llevó a la ruina, y puede ser buena para los financieros, para los potentados, pero fue muy mala para el pueblo”, explicó sobre la propuesta de desarrollo económico que pidió al entonces secretario, pero que no agradó al presidente de la República.

Urzúa estuvo en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta julio de 2019. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, Urzúa fue uno de quienes la impulsaron a buscar la candidatura por la Presidencia de la república.

Aún no se tiene definido el cargo que ocupará en el Frente Amplio por México.