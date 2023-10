AMLO a trabajadores del PJ: yo soy la garantía de que no se tocará su sueldo

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) llamó a paro nacional el jueves 19 y hasta el martes 24 de octubre, en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos y fondos que quitarían al Poder Judicial 15,000 millones de pesos.

Al respecto, el presidente consideró que el país sale hasta ganando con este paro de labores porque cuando están en actividad sus resoluciones suelen beneficiar a presuntos delincuentes.

“No pasa nada, la verdad, no pasa nada, hasta salimos ganando. Están ahí para liberar delincuentes del crimen y de cuello blanco. No imparten justicia, son empleados de las minorías, parece extremo lo que estoy planteando, pero no, ellos solo imparten justicia a los poderosos, no defienden a quienes no tienen con qué comprar su inocencia”, afirmó.

El mandatario federal comentó que, además de acabar con los privilegios de ministros, la desaparición de fideicomisos y fondos permitirá destinar más recursos a la entrega de becas, por lo que propuso que los recursos se etiqueten.

“Esos 15,000 millones se van a dedicar a entregar dos millones de becas a niños pobres de primaria, o sea, que no devuelvan el dinero a la Tesorería de la Federación sino que se etiquete el recurso, que va a ser para ampliar las becas en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, porque se entregan como seis millones de becas pero no alcanza a todos”, comentó.