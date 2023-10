AMLO confía que no se construirá ni un kilómetro de muro en la frontera con EU

“Aclarar que esto de construir creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el presupuesto, están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros de muro. Yo creo que no se van a construir...entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quiere hacer eso, es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada es una medida más que nada publicitaria”, dijo este viernes.

La tarde de este jueves en una conferencia de la Ciudad de México, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó que fue desconetextualizado el asunto del muro.

“No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera. Desde el día uno esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta, esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado. El texto del aviso del registro federal ha sido descontextualizado y no representa un cambio en política en absoluto”, aseguró el funcionario.

Agregó que los 30 kilómetros de muro se refieren a un proyecto de la administración de Donald Trump.

“La ley requiere que el Gobierno use esos fondos para dicha finalidad. Lo que anunciamos antes de este año, en junio, para ser precisos, una y otra vez hemos pedido al congreso que rescinda estos fondos, pero no lo han hecho y nosotros debemos seguir la ley”, dijo.