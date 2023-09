"Tengo mucho qué agradecerle": AMLO a Del Mazo; "es un honor", dice él

Con Alfredo del Mazo ha habido una relación tersa y de colaboración principalmente en la construcción de dos obras: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Toluca-Ciudad de México.

“Hemos hecho y un trabajo coordinado, hemos trabajado juntos el gobierno del estado de México, el gobierno federal. Tenemos dos orígenes políticos distintos, sin embargo nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo del Estado de México, que eso es lo más importante, podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo no pueden haber banderías partidistas tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado”, destacó el mandatario federal.

El presidente agradeció al priista no haber emitido ningún comentario en contra de su gobierno.

“Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos, no hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el estado de México”, dijo