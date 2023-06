Del Mazo reconoce la elección y a Delfina; priistas lo acusan de traidor

Pese a las críticas, este lunes, el gobernador reiteró en un mensaje a medios de comunicación, transmitido este lunes, su reconocimiento al proceso electoral y al triunfo de Delfina Gómez, a la par de que anunció que los trabajos de transición comenzarán una vez que el Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEM) declare el final del proceso electoral.

“A las y los servidores públicos del gobierno del estado les convoco a que sigamos trabajando en todo momento por el bien de las familias mexiquenses, el Estado de México debe de continuar y nuestro trabajo por el bien de las familias debe de seguir”, agregó.

El gobernador aprovecho su mensaje también para hacer “un reconocimiento especial” a Alejandra del Moral, "por su gran desempeño, por su entrega y por los resultados obtenidos".

“Reconozco que su campaña fue de propuestas de unidad pensando siempre en el bienestar del Estado de México”, expresó.

Finalmente, Del Mazo lanzó un llamado a todos los ciudadanos para trabajar juntos para que “el estado de México siga avanzando unido, unido en su diversidad y orgulloso de su historia y de su grandeza”.

Mensaje a medios de comunicación. https://t.co/JvAeIRDBm5 — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) June 5, 2023

AMLO reconoce a Del Mazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a Alfredo del Mazo porque dijo, bajo su gobierno ha avanzado el Estado de México, la entidad más poblada de país.

“Con el actual gobierno se ha avanzado, el gobierno de Alfredo del Mazo, hemos trabajado así como lo hacemos como con Mauricio Vila, en forma coordinada”, dijo el mandatario federal.

Recordó que entre las obras que han realizado de forma coordinada el gobierno federal y la entidad está el Tren Toluca-Ciudad de México, el trolebús de Chalco a Santa Martha, la ampliación de la carretera hacia Pachuca, y el Tren del Aeropuerto Felipe Ángeles a Buenavista.

“Entonces eso se debe de consolidar y la maestra seguro que va ayudar mucho. Lo otro que tenemos es mejorar el sistema de salud del estado, vamos a unirnos para que se aplique el programa IMSS- Bienestar en todo el estado de México, esto es mejorar las instalaciones hospitalarias del primer o segundo nivel, tercer nivel de atención, equiparlas, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, que no falten las medicinas”, comentó.

Con información de Lidia Arista.