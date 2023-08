AMLO acusa a Norma Piña de cinismo y de violar la ley por pedir más presupuesto

No obstante, advirtió que, si la Cámara de Diputados realiza un ajuste al presupuesto de la Corte, son "capaces de recurrir a amparos" para evitar los recortes.

“Ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el poder judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que, si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso que está excedido, no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo”, agregó.

El presidente consideró que a los ministros no les hace falta un incremento, pues además del presupuesto tienen un fideicomiso de 20,000 millones.