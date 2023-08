AMLO sobre libros: ya los revisé, tienen errores pero son menos que antes

“Qué bueno seguramente ya los leyeron, ya se dieron cuenta que no hay ninguna razón, es nada más dogmático, que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático porque no tiene nada que ver con la realidad”, dijo.

Respecto a la suspención que un juez otorgó en el Estado de México para que no se distribuyan los libros, el presidente dijo que no tenía conocimiento de ello, pero sabía que el gobernador saliente Alfredo del Mazo no se había manifestado en conntra.

El próximo lunes, en el arranque del ciclo escolar, el presidente López Obrador realizará enlaces con algunos estados para informar cómo transcurren los primeros minutos del regreso a las aulas.