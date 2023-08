AMLO acusa a Riquelme de utilizar libros de texto para buscar otro cargo

El titular del Ejecutivo federal insistió en que el rechazo al contenido de los libros es muestra de que sus opositores actúan de manera “irracional”, “arbitraria” y “politiquera”.

“¿Cómo se va a dejar sin libros? uno debe tener libros y cuidar los libros aunque sean libros en los que uno no se se vea reflejado o no coincide con el contenido de esos libros. Hay personas libres, pensadores, agnósticos, ateos que tienen su Biblia porque es un libro importante”, dijo.

Recordó que a él incluso hay quien le ha pedido firmar un texto de Enrique Krauze, un escritor que considera critico de su persona y gobierno.

“Es muy retrógrada, es medieval, destruir libros”, comentó el presidente.

A pesar de la polémica y el rechazo que ha ocasionado el contenido de los libros, el presidente insistió en que está orgulloso de los materiales.

“Yo me siento muy orgulloso de estar a favor de los libros de texto, me siento muy orgulloso de defender la educación pública, me siento muy orgulloso de no quedarme callado ante el clasismo, el racismo, la discriminación. Me siento muy orgulloso de no quedarme callado cuando se trata de actos de corrupción o de injusticias entonces va a seguir este debate”, comentó.