El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar una opinión sobre el primer foro que organizó el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones de 2024 para que las autoridades no lo sanciones y sugirió que en caso de que el Tribunal Electoral o el Consejo de la Judicatura Federal lo multe por emitir algún posicionamiento, pedirá a sus simpatizantes que organicen una colecta para pagar.

“Es normal, están en campaña y ahora hasta divisiones en el bloque conservador y para que me meto, no vaya a ser que los jueces me multen, ya me pusieron en la lista negra, yo también los tengo en la mía (...) Le voy a pedir a la gente que me ayude, vamos a hacer una colecta si me multan”, comentó este viernes en su conferencia de prensa.