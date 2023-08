Xóchitl, Paredes, De la Madrid y Creel se lanzan contra políticas de AMLO

“Yo no estoy obsesionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos”, dijo la senadora Beatriz Paredes, del PRI, al cerrar su participación.

Hizo un recuento de lo que ha superado ella y su partido: “Mucho dijeron que mi salud era precaria, y que una fractura era un asunto que me incapacitaba para siempre; que por ser tlaxcalteca no podía participar en la política de México o que no podría dirigir la Confederación Nacional Campesina ni podría liderar a los machos mexicanos. Dijeron que el PRI no sabría asimilar la derrota en el 2000”, expuso.