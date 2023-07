AMLO desafía al INE y habla de Xóchitl Gálvez; no busca su desafuero, asegura

Descarta intento de desaforar a Gálvez

El presidente rechazó que tenga alguna intención de promover algún proceso para quitarle el fuero a Xóchitl Gálvez.

“Están diciendo que yo voy a promover un juicio de desafuero en contra de la señora Xóchitl, de una vez le digo que están mintiendo, yo no voy a hacer eso, nunca lo haría”, afirmó.

En una entrevista con Expansión Política , la senadora señaló que ganas no le faltarían al presidente para desaforarla, sin embargo, no tiene motivos.

“Pues ganas no le faltarían, el tema es que yo no tengo ninguna denuncia penal, yo no tengo dinero mal habido en mis cuentas, yo soy una ingeniera que puso su propia empresa, que vive de su empresa; entonces, no tiene por dónde, al menos que intente inventarme algún delito, pero creo que ya no le va a dar tiempo. Creo que no me vio venir y me le aparecí de la nada y ahora se ha enloquecido”, aseguró.