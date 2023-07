“Ganas de desaforarme no le faltarían”, dice Xóchitl Gálvez sobre AMLO

Rumbo al 2024, ¿es usted la “AMLO” de este sexenio y AMLO es Fox?

Mira, lo que pasa es que cuando Fox hizo alguna declaración, él se enojó; ahora que yo tengo esta aspiración legítima de encabezar este Frente, el presidente me ataca de una manera brutal. Que diga que yo estoy aquí por un hombre o por hombres, que un grupo de hombres se sentaron a decidir mi destino, cuando yo fui la que tomé la decisión. Nadie más tomó la decisión. Iba a ser jefa de Gobierno de esta ciudad, tenía todo para hacerlo y decidí hacerlo, justamente, porque concluí que no me iba a perdonar no intentarlo y no me equivoqué. Ahora que salgo a las calles, ahora que veo este ánimo, ¡qué bueno que lo intenté, qué bueno que lo estoy intentando y qué bueno que lo voy a lograr!

Usted perteneció al gobierno que desaforó a López Obrador. A la luz de la historia, ¿considera que Fox cometió un error?

Yo me opuse al desafuero de López Obrador en ese gobierno y me opuse públicamente, no sólo en privado; al presidente se lo dije, que me parecía un error desaforarlo y públicamente lo declaré.

¿El error de AMLO ha sido la oportunidad para usted? ¿Es su estratega o su "impulsor involuntario"?

No, no, no. Él lo que quiere es destruirme y quizá ya lo hubiera logrado con una mujer más débil, quizá yo lo hubiera logrado con una mujer que no tenga el temple, la experiencia, el conocimiento y la fortaleza que tengo. Él lo que quiere es fulminarme, él lo que quiere es que yo psicológicamente reviente, pero lo único que ha logrado o lo que han logrado muchos hombres como él –machos y misóginos que me he encontrado en mi vida– es hacerme más fuerte. Lo va a lograr el presidente: me va a hacer una coraza como de una tortuga, tan fuerte, que no se imagina con sus ataques lo que yo estoy creciendo.

En dos semanas, se ha convertido en el rostro de la oposición con todo lo que ello implica, ¿al presidente López Obrador le gustaría desaforarla?

Pues ganas no le faltarían, el tema es que yo no tengo ninguna denuncia penal, yo no tengo dinero mal habido en mis cuentas, yo soy una ingeniera que puso su propia empresa, que vive de su empresa; entonces, no tiene por dónde, al menos que intente inventarme algún delito, pero creo que ya no le va a dar tiempo. Creo que no me vio venir y me le aparecí de la nada y ahora se ha enloquecido.