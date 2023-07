“Vale la pena aunque me infraccionen”, dice AMLO y exhibe encuesta electoral

“Ojalá que entiendan los del INE y el Tribunal electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que entiendan que no hay nada. Es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, no hay nada", subrayó.

Los sondeos que citó AMLO fueron hechos por Covarrubias y Asociados, y el diario El País de España. El presidente se centró en difundir los resultados de la pregunta sobre la intención de voto para la próxima elección presidencial.

"No las voy a detallar, porque entonces sí estaría yo, a lo mejor, infringiendo las normas, nada más voy a dar a conocer, de esa encuesta, una pregunta", explicó.

De acuerdo con la encuesta, de reciente publicación, la coalición PAN-PRI-PRD registra una intención de voto de 19% y Movimiento Ciudadano 7%.

"Esta es una encuesta de Covarrubias, que apareció el lunes. Ayer, martes, conocí de otra encuesta que salió publicada en el periódico El País, de España. 'No lo digo yo'. Si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? Morena: preferencia bruta, 54; efectiva, 60%. PAN: preferencia bruta, 13 y efectiva, 14. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN?", sostuvo.

El presidente aseguró que México es ejemplo a nivel mundial por cómo maneja su economía y enfrenta la violencia, y dijo que “vale la pena aunque me infraccionen” compartir esta información a la población.