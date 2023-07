López Obrador intenta “burlar” medidas del INE con nueva sección en mañanera

Aunque no dio más detalles sobre los días de emisión de la nueva sección, López Obrador adelantó que se proyectarán noticias en una pantalla durante su conferencia matutina respecto a diversos temas, para contrastar lo que se publica en medios de comunicación y redes sociales.

“No lo digo yo y nada más lo ponemos aquí ¿si? O sea, de lo que dicen, para que la gente tenga información, porque también sucede que hay muchas personas que no tienen acceso a los medios o a la información, porque no cuentan con los medios, aparte que hay censura, la información es selectiva”, expresó.

Como un adelanto de la sección “No Lo Dije Yo”, el presidente proyectó el fragmento de una entrevista realizada al expresidente Vicente Fox, quien considera que las pensiones y salarios a los exmandatarios federales se deben restituir, además de que el próximo presidente o presidenta de la oposición debe investigar a la actual administración.

“Les voy a poner algo que dijo (Vicente) Fox el lunes, no lo dije yo, para que no me vayan a cepillar, pero esto ayuda a comprender el por qué somos distintos. INE, Trife (TEPJF) ya me di por notificado, no lo voy a decir yo”, dijo.

Este martes el presidente López Obrador se lanzó en contra de los medios de comunicación a quienes llamó “medios de manipulación”

Dijo que la sección de cada miércoles “¿Quién es quién en las mentiras?” solo es una muestra de la campaña en su contra de su administración emitida desde los diversos espacios de noticias en medios electrónicos y escritos.

“Están abiertamente en contra de nosotros, es una guerra sucia de todos los medios de información –con honrosas excepciones– cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los analistas, comentaristas de la televisión, manejo de bots en las redes sociales, la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del gobierno de Estados Unidos para atacar al gobierno que represento, es una guerra mediática”, resaltó.

En la conferencia matutina de este martes 19 de julio, el presidente López Obrador evitó pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, incluso en la sección "¿Quién es quién en las mentiras?", la presentadora nombro a Xóchitl Gálvez como la "señora X"