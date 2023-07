El presidente comentó que lo “más justo” es que si sus adversarios no quieren que él hable de ellos, pues tampoco deberían de hablar de él.

“Sino quieren que no hable de ellos, lo más equitativo es que no hablen de mí porque si ellos van a estar hablando de mí, yo voy atener derecho a la réplica. Ni modo que no voy a contestar, vamos a esperar a ver qué resuelvo”, destacó.

Acusa que empresas de Xóchitl tienen contratos por 1,500 mdp

El presidente aseguró que la empresa de Xóchtil Gálvez ha recibido contratos por más de 1,500 millones de pesos, aunque reconoció que también con su gobierno, aunque dijo que “no sabían” que era una compañía de la política hidalguense.

“Sí unos contratos con Banobras, no sabía que la empresa era de ella”, dijo cuando se le comentó que su gobierno también suscribió gobiernos con High Tech Services, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de tecnología.

Hace unos días, el presidente pidió al empresario Claudio X. González, cofundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) investigar los contratos que ha obtenido la empresa de Gálvez. Hoy dijo, que ya tiene información sobre qué contratos ha obtenido esa empresa.

“Me llegó una información de que en 9 años recibió contratos por cerca de 1,500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren y además el que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, ya basta de simular por qué ese señor Claudio X. González supuestamente está eh interesados en la transparencia pero hacen investigaciones sólo en contra de nosotros”, comentó.

López Obrador negó que vaya a ordenar que su gobierno cancele los contratos que tienen con la empresa de Gálvez Ruiz.

“No, no ya es público, ya es notorio, ya no hace falta no hace falta, ya es algo menor cuando se dé a conocer”, dijo.