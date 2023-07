AMLO lamenta muerte de niña en Quintana Roo: "No puede haber impunidad”

La noche del lunes, una niña de seis años murió luego de quedar atrapada en un elevador. La Fiscalía de Quintana Roo informó sobre la detención de Víctor 'F', camillero que trasladaba a la menor, por su probable participación en el delito de homicidio culposo.

El presidente adelantó que este miércoles se dará un informe completo sobre lo que aconteció en esa unidad médica.

“Ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables. Ya el Seguro Social emitió un informe, un reporte, terminando la conferencia les van a entregar toda la información”, planteó.

Explicó que, de acuerdo con los primeros informes, el elevador no funcionaba y, aunque la empresa que se encargaba del mantenimiento acudió a identificar el problema, no dejó ninguna indicación de que no debía usarse.

“Hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba. Fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse, entonces cuando bajan a la niña, que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada”, detalló.