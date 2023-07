AMLO señala cúpulas detrás de Xóchitl Gálvez; ella pide respeto sin "machismos"

“Va a entregarme la banda presidencial”, dice Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez pidió respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que él le pondrá la banda presidencial en 2024.

"A los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida, nadie me ha regalado nada, y de usted, solo quiero una cosa: que me respete. Usted me va a entregar la banda y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa", aseguró.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante.



A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

En un breve video, calificó de "machista" al presidente López Obrador, quien –dijo– solo respeta a las mujeres que él impone.

La senadora Xóchitl Gálvez advirtió que después de la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador habrá una campaña de odio en su contra y buscarán destrozarla para que no compita por la presidencia de la República.

“Obviamente me perjudica (esta mención) porque va a inicia una oleada de odio, van a intentar destrozarme, desprestigiarme, todos se van a venir contra mí y vamos a ver de qué estoy hecha, porque yo creo que cuento con el apoyo de los ciudadanos y yo voy a aguantar porque siempre mi vida ha sido contra corriente, siempre he tenido que luchar con hombres como el presidente, de esos me he encontrado muchos en mi vida y afortunadamente he salido avante”, aseguró.

En una entrevista de radio con el periodista Ciro Gómez Leyva, la política originaria de Hidalgo aseguró que el presidente López Obrador está asustado por un perfil de mujer valiente y entrona como el suyo.

“El presidente dice que fulano o sultano me van a poner como candidata porque él no puede concebir que una mujer valiente, preparada, pueda obtener una posición política por sí misma. La verdad me parece lamentable, el presidente no respeta a las mujeres ni siquiera a las mujeres que el mismo promueve y se asusta conmigo porque soy una mujer independiente”, destacó.