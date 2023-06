“Es una simulación”, dice AMLO de método de la oposición para elegir candidato

Aunque el método de la oposición será presentado oficialmente este lunes, López Obrador sostuvo que en unos días podría difundir quién será el candidato o candidata rival, porque, reiteró, no se seleccionará a través de un proceso electoral.

“Ahora el jefe es Claudio X. hijo. Ése es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera. Entonces, ya, conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. En dos o tres días les digo. Estoy seguro que no me voy a equivocar”, lanzó.

En su conferencia matutina, el mandatario federal aseguró que, independientemente de quién sea el candidato, lo que se busca es continuar con la misma política clasista, racista y discriminatoria.

“Lo que quieren es seguir saqueando, seguir robando, humillando al pueblo, porque ni modo que le tengan amor al pueblo”, afirmó.

Si bien el presidente no hizo llamados a votar en contra de los partidos que conforman la alianza, como sucedió en marzo pasado cuando lo hizo explícitamente y el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar los dichos al respecto de esa conferencia matutina, el Ejecutivo federal ha insistido en manifestar su opinión sobre la oposición.