AMLO reconoce que fracasó en la Corte y advierte nueva derrota por "Plan B"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “fracasó” con el nombramiento de dos de cuatro ministros, pues dijo que “luego, luego” se incorporaron al “bloque conservador”, y advirtió que la segunda parte del “Plan B” será frenado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No me sorprende, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, o sea la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica”, criticó.