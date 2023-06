López Obrador se reunirá con consejeros del INE para "iniciar nueva etapa"

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a una reunión en Palacio Nacional para iniciar una “nueva etapa” y para invitarlos a que actúen con imparcialidad y garanticen elecciones limpias y libres.

“Hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE en palacio, yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, libres, que no haya fraude electoral, que podamos iniciar una nueva etapa, no de los INES que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presidencia de 2006”, afirmó