¿Pactar con el crimen? Las posiciones de AMLO sobre acuerdos para lograr la paz

La propuesta estaba dirigida a los Cárteles de Sinaloa; del Noreste; del Golfo; de Tijuana; Jalisco Nueva Generación; los Zetas Vieja Escuela; de los Salazar; de Ciudad Juárez; de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios.

“Estoy de acuerdo. Ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos”, dijo el presidente el pasado martes 30 de mayo.

"Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo”, manifestó el Pdte. @lopezobrador_, al suscribir llamado a la paz de la activista y madre buscadora Delia Quiroga –que incluye a grupos criminales–, para erradicar violencia y desaparición forzada. pic.twitter.com/V8zDQehS1M — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 30, 2023

El propio presidente reconoció que en su gobierno han ocurrido más homicidios que en otras administraciones, sin embargo, consideró que ello responde a la herencia de otros sexenios. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Reporte Diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el actual gobierno superó ya las 156,066 víctimas de homicidio doloso que se registraron durante la administración de Enrique Peña Nieto.