Este domingo, ciudadanos realizaron una marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al llegar a la sede del Poder Judicial, para retirar mantas, carteles y a los simpatizantes de Morena que se mantenían instalado en un plantón desde el 24 de abril pasado.

López Obrador afirmó que si bien existe libertad en el país para manifestarse, se debería ver quiénes fueron los defensores de la Corte que actuaron con violencia.

“Hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para reprimirlos, tan es así que no había policías porque hay libertades como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie…Todo mundo tiene derecho a manifestarse”, comentó.

El mandatario federal recordó que como opositor, en diversas ocasiones les “prohibieron” el Zócalo de la Ciudad de México para realizar concentraciones.