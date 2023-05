“Acepto el reto, nos vemos el 18 de mayo”, responde Creel a AMLO

Santiago Creel aceptó el reto, pero bajo sus términos. Le pidió a López Obrador una reunión con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. También le dijo que se discuta cómo trabajar por la educación en el país, y hasta le puso fecha para reunirse: el 18 de mayo.

“Andrés, yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas, las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí. Aunque si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte, te va a escuchar y yo con gusto los acompaño”, dijo Creel.

“¿Quieres más dinero para becas? Vamos más allá, hablemos de cómo rescatamos la educación. Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, yo te explico. Acepto el reto, nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras”, agregó en un video compartido en sus redes sociales.

Andrés, ¿quieres más dinero para becas? #RescatemosMéxico 🇲🇽



Nos vemos el jueves 18 de mayo. Tú pon lugar y hora.@lopezobrador_ pic.twitter.com/NE0Pi6PXNA — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) May 12, 2023

Este jueves en su conferencia de prensa, el presidente de México exhibió que el costo de los ministros en México es mayor al de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Sudáfrica, Reino Unido, Chile, Brasil e Italia.

“El sistema judicial mexicano es dos veces más oneroso que el de los Estados Unidos, y mucho más ineficiente, y es tres veces más oneroso que el de Alemania y España, ganan más los ministros de la Corte de México que lo ministros de los poderes judiciales en otros países”, aseguró.

López Obrador afirmó que al reducir el gasto del Poder Ejecutivo se ha podido destinar dinero a programas sociales.

“A ver qué resuelve (Santiago Creel), porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para una pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, comentó.