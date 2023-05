“Nosotros no protegemos a nadie”, dice AMLO sobre vinculación de titular de INM

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la investigación que su gobierno realiza sobre el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que incluye la vinculación a proceso del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

“La instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los gobiernos neoliberales”, aseguró en su conferencia matutina.