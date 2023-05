“¿Dónde está la ilegalidad? AMLO defiende lo aprobado por Senado en Xicoténcatl

Sobre la toma de tribuna que realizaron legisladores de oposición, el presidente señaló que le hubiera gustado que durara más, sin embargo, era previsible que no aguantarían porque son fifís.

“Con todo respeto, no iban a aguantar, como cuando vinieron aquí los de FRENAA que trajeron las carpas pero estaban vacías porque ellos no están acostumbrados a eso, puro fifí”, dijo.

El presidente defendió el procedimiento mediante el cual los senadores sesionaron y aprobaron, y aclaró que no “son iguales” a los de antes.

“Informarle a la gente porque dicen es que en hora aprobaron 10 leyes, 20 o 30 no sé cuántas, bueno; primero, esto lo hacían los del bloque conservador antes. ¿Cómo aprobaron las llamadas reformas estructurales?, porque también eso se olvida, con la policía, en sedes alternas, en la madrugada. ¿Saben quiénes hacían esas leyes?, los abogados de las empresas extranjeras. No hicieron lo mismo, no somos iguales”, afirmó.