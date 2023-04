Covid mantuvo a López Obrador por más de 72 horas sin apariciones públicas

A tres días de haberse confirmado su tercer contagio de covid-19, durante tres días todo lo que se supo del presidente fue lo que reportó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también por lo reportado por el titular de Salud, Jorge Alcocer, y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez.

Los tres aseguraron que el titular del ejecutivo federal se recuperaba favorablemente del virus, y adelantaban que antes del fin de semana retomaría sus actividades públicas.

La expectativa por saber más del presidente inundó la reunión de gobernadores en Palacio Nacional.

Acostumbrados a ser recibidos por el presidente de la República, los mandatarios estatales debieron analizar la estrategia de seguridad pública y el avance de programas sociales con el secretario de Gobernación y la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodriguez.

"No hubo mensaje o videollamada, solo se informó que el presidente se recupera. No saludamos al presidente, pero está bien. Está recuperándose", se limitó a responder la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, a la salida de la reunión.

¿Cómo fue con los otros contagios?

En las otras ocasiones que el presidente se había contagiado, la ausencia marcó por menos tiempo su agenda.

En enero de 202, cuando contrajo por primera vez covid-19, el presidente usó las redes sociales para informar sobre su estado de salud e incluso difundió un video.

En enero de 2022, cuando se contagió por segunda ocasión, bastó un día para que difundiera un video explicando sus síntomas.

"Estoy ronco, afónico, pero es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el grado de peligro que la variante delta”, dijo en su video.

En este abril de 2023, cuando al secretario de Gobernación se le preguntó sobre la ausencia del presidente, él contestó, confiado, que era cuestión de esperar.

"Yo lo he visto, no es de que no haya aparecido. Ya aparecerá, tenga paciencia”, dijo la tarde de este miércoles.

Al ser México un país presidencialista, la ausencia de noticias sobre la salud del presidente no sólo genera incertidumbre, también rumores que hasta la esposa del mandatario ha tenido que desmentir.

"Yo doy fe de que él fue contagiado por Covid-19. Está muy bien. Es una gripe fuerte, fuerte, fuerte. Si ustedes se enferman de Covid-19, ya lo saben, guarden los protocolos que hemos aprendido: el aislamiento, tomar mucha agua, si nos recetaron alguna medicina para la temperatura, se la toman; a veces un baño ayuda bastante”, dijo el martes desde Tabasco.