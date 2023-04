Reunión de gobernadores de Morena culmina sin "señales" de AMLO

A su salida los mandatarios estatales evitaron dar detalles sobre los puntos tratados en la reunión, sin embargo, el secretario López Hernández explicó que seguridad y programas sociales fueron los temas abordados y descartó que el presidente hubiera estado presente en el encuentro o que hubiera mandado algún mensaje.

“El objetivo de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores, sino que avanzaríamos en la evaluación “, explicó el encargado de la política interna del país.

Al secretario se le insistió sobre la salud del presidente por su tercer contagio de covid confirmado el pasado domingo y por qué no ha publicado algún mensaje. “Yo lo he visto, no es de que no haya aparecido. Ya aparecerá, tenga paciencia”, precisó.

Antes de medio día, por la calle Corregidora fueron llegando poco a poco los mandatarios estatales, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

🚨 Gobernadores de Morena comienzan a llegar a Palacio Nacional, donde sostendrán una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. — Expansión Política (@ExpPolitica) April 26, 2023

Lista de gobernadores asistentes

Lorena Cuéllar, Tlaxcala

Rutilio Escandón, Chiapas

Américo Villarreal, Tamaulipas

Salomón Jara, Oaxaca

Alfonso Durazo, Sonora

Índira Vizcaino, Colima

Marina del Pilar Ávila, Baja California

Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán

Mara Lezama, Quintana Roo

Sergio Salomón Céspedes, Puebla

Cuauhtémoc Blanco, Morelos

David Monreal, Zacatecas

Carlos Manuel Merino, Tabasco

Miguel Navarro, Nayarit

Víctor Castro, Baja California Sur

Ricardo Gallardo, San Luis Potosí

Julio Menchaca, Hidalgo

Cuitláhuac García, Veracruz

Rubén Rocha, Sinaloa

Evelyn Salgado, Guerrero

Layda Sansores, Campeche

Al encuentro también asistió el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.