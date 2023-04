Piña pidió a la Guardia Nacional para resguardar la SCJN, revela Adán Augusto

AMLO instruye no responder ni el teléfono a ministros

El viernes pasado, el titular del Ejecutivo federal reveló que ministros de la Corte quisieron negociar el plazo para que la Guardia Nacional deje la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluso señaló a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, de un lamentable “politiquería ramplona”.

“Empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública: No, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, comentó López Obrador.

López Obrador acusó a los ministros de no velar por la seguridad de los mexicanos y obnubilarse por el conservadurismo. Instruyó a su gabinete no responderles el teléfono a los ministros.

Este lunes, se le preguntó al secretario cómo será la relación con el Poder Judicial si la instrucción del presidente fue no responderlas el teléfono.

“Debe existir entre los tres poderes de la Unión una relación de carácter institucional”, afirmó el secretario quien este lunes presidió la conferencia matutina debido al contagio de covid-19 del presidente.