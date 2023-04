“Vamos a esperar", dice AMLO sobre permanencia de Francisco Garduño en el INM

López Obrador afirmó que Garduño ha realizado un buen trabajo, sin embargo, dijo que ante la posibilidad de que haya incurrido en algún delito, la consigna es no proteger a nadie.

"Es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie", dijo en su conferencia matutina.

El presidente recordó que Garduño es un hombre que conoce desde hace varios años e incluso lo consideró para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública cuando él ocupaba la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, sin embargo, el entonces presidente de la República, Vicente Fox, no aceptó el nombramiento.

"Es bueno su trabajo, en lo general, ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años", comentó.

A dos semanas del incendio en la estación migratoria provisional, el presidente López Obrador reiteró que su compromiso es que no haya impunidad por la muerte de 40 migrantes.

“Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes”, destacó.