El perfil de Taddei Zavala fue cuestionado porque su familia está vinculada a Morena. Al respecto, el presidente aclaró que sí conoce a la familia de la nueva consejera, a quienes calificó de “gente progresista, demócratas y gente honesta”.

¿Morena no tiene tomado al INE?, se le preguntó.

-No, no se preocupen. Para nada, y el INE no se toca, respondió.

El mandatario federal insistió en que se requiere una reforma profunda en materia electoral para que el costo de la democracia sea menor.

“Se mintió, se engañó a muchos ciudadanos con las reformas, se les dio información falsa de que se quería afectar la democracia, que el INE no se tocaba, que iba a desaparecer el INE cuando lo que se buscaba y tiene que seguirse planteando es que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones, que no hayan tantos diputados, que no existan diputados plurinominales, que solo se integre el Congreso con diputados y senadores electos”, dijo.