López Obrador: EU vetó 30 entidades, pero ciudadanos siguen visitando México

Tras aseverar que el gobierno de México trabaja diariamente para disminuir el índice de homicidios y de delitos de fuero federal, el preside advirtió que su gobierno no acepta que legisladores de EU digan que no se puede visitar México ni que el Departamento de Estado haya vetado a 30 estados del país.

"No aceptamos cuando hablan legisladores del extranjero diciendo que no se puede visitar México, el Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados, pero está lleno de estadounidenses el país, ahorita Quintana Roo y Cancún está lleno de estadounidenses, no les hacen caso, porque la realidad es otra, completamente", dijo.

El 15 de marzo pasado, las autoridades de EU emitieron una alerta para los miles de ciudadanos estadounidenses que visitarán México durante las vacaciones de primavera.